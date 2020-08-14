ТЕРМООБУВЬ

Termo обувь – это обувь которая выпускается с применением различных высокотехнологичных материалов и технологий. Она имеет ряд преимуществ. При ее изготовлении применяются различные мембранные ткани, которые обеспечивают термоэффект и водонепроницаемость.

Мембрана – это либо тончайшая плёнка, которая ламинирована (приварена или приклеена по особой технологии) к верхней ткани, либо специальная пропитка, жёстко нанесённая на ткань горячим способом при производстве. С внутренней стороны плёнка или пропитка может быть защищена ещё одним слоем ткани. Мембраны имеют химическую структуру в виде плёнки с порами размером в несколько тысяч раз меньше капли воды, но больше молекулы пара.

Поэтому капля просто не проходит сквозь них. Таким образом обеспечивается водонепроницаемость. А вот молекулы водяного пара проходят через поры свободно. При появлении пота возникает разница в давлении водяных паров в ботинке и снаружи. Это и является движущей силой для удаления пара, который выводится наружу. Такой принцип применяется и в производстве профессиональной спортивной одежды.

Верх обуви обработан специальным влагоотталкивающим составом.

В качестве материала верха используются такие материалы: нейлон, спортивный сеточный текстиль, байка, софтшелл или неопрен – это текстильная группа. Используется в неответственных или ненапряженных местах.

Основные материалы верха это морозостойкий ПУ, поливинилхлорид – ПВХ, синтетическая кожа.

В материале подкладки мы обычно используем шерсть – 35% и вискозу – 65%. Для малодетской обуви 80/20, детской 50/50 . Редко 50/50. Почему? Чулок с мембраной очень теплый! При использовании подкладки с содержанием шерсти 50% и более (кроме малодетской) шерсть скатывается в комки, а нога так разогревается, что буквально начинает «гореть». Повышенный процент содержания шерсти оправдан при температурах ниже 35-40 градусов мороза. Иногда сопроводительные или рекламные бирки могут не соответствовать, так как при массовом производстве возможна небольшая путаница.

Термочулок, и многослойная стелька из натуральной шерсти (или войлока – для разных серий) рассчитаны на поддержание температуры стопы в комфортном оптимальном состоянии. Рекомендуется носить нашу термообувь при температуре от +5° до -30°. Мы испытывали на себе при температуре -30°. Если ребенок двигается, то ножка выделяет тепло, и термомебрана в обуви это тепло сохраняет. Вашему ребенку понравится.

КОМФОРТ для Ваших ног или ног Вашего ребёнка в течение всего дня!

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО использовать обувь с термомебраной для малодетской группы (малышей которые по большей части находятся в колясках) , это размеры с 17 по 22 . Обувь предназначена для деток, которые находятся в активном возрасте.

Сама по себе мембрана НЕ ГРЕЕТ!

Термообувь предназначена для активного движения, при отсутствии движения термообувь не греет. Под мембрану не надевают хлопковые носки или колготки, необходима ткань только с содержанием синтетики. Главная задача носков и колготок под обувью – это отведение испарений от тела и сохранение тепла. Мы все привыкли к хлопку и шерсти, любим их за натуральность. Но для мембранной обуви такие материалы не слишком подходят: они очень хорошо впитывают и удерживают влагу. Синтетические материалы влагу лишь проводят, легко ее отдают.

Уход за мембранной обувью:

Для того, чтобы обувь с мембраной долго сохраняла свое качество, за ней необходим регулярный и, главное, правильный уход. Возможность материалов верха пропускать воздух сильно снижается, если поверхность загрязнена или намокла. Для сохранения качественных характеристик обуви рекомендуется восстанавливать водоотталкивающую пропитку с помощью специальных аэрозолей.

* Сохранение сухости поверхности мембранной обуви – одно из условий функционирования системы вентиляции.

* Текстильную термообувь лучше всего очищать теплой водой и губкой.

* Термообувь нельзя стирать в стиральной машине, после такой стирки мембрана теряет полностью свои свойства.

* Для защиты обуви рекомендуется обрабатывать её специальными водоотталкивающими средствами.

Ни в коем случае нельзя сушить такую обувь возле источников дополнительного тепла – батареи или обогревателей – это может привести к разрушению целостности мембраны и, как следствие, потере ею своих свойств – влагонепроницаемости и термоустойчивости.

Сушить такую обувь рекомендуется в хорошо проветриваемом месте или при помощи специальных термосушильных приборов для обуви или простым народным методом – набить обувь скомканной газетой и оставить на ночь в сухом хорошо проветриваемом месте. Стельку на время сушки лучше извлечь.

Испарения влаги, исходящие от тела проникают сквозь мембрану и накапливаются в слое- поглотителе. Оттуда влага частично испаряется через материал поверхности ботинка, поэтому ежедневно после носки, мембранные ботинки рекомендуется просушивать изнутри.

Термообувь, которая защитит здоровье малыша!

Дети играют, бегают и прыгают постоянно – где уж тут уследить за этими непоседами! А после зимней прогулки, на следующие день нередко можно увидеть последствия такой неосмотрительности – малыш с температурой, насморком и даже кашлем. При этом, придя домой, он отнюдь не выглядит замерзшим, а даже наоборот – разгоряченным.

И сразу возникает вопрос: в чем же причина?.. Молодым родителям на заметку: проверьте ножки ребенка, и вы скорее всего поймете, что они не только влажные, но и замерзшие! Не стоит застывать в растерянности – вы просто выбрали неправильную обувь, но это вполне поправимо!

Современная термообувь полностью решает эту проблему! Благодаря специальному крою и используемым материалам, ножки малыша всегда будут в сухости и тепле! Наша термообувь не имеет неприятного синтетического запаха и имеет высокую износостойкость, в чем убедились сотни родителей и их дети!

Что собой представляет мембранная обувь?

Подбирая обувь малышу, помните о том, что она должна дышать – только так можно обеспечить нормальную и постоянную вентиляцию, не дающую ножке ребенка потеть. Именно такими свойствами обладает мембранная обувь, которая рекомендована всем детям – от самых маленьких и до подростков.

Почему такая обувь получила подобное название? Дело в том, что при производстве используется мембрана – специальная пленка, которая во время производства ламинируется, т.е. приклеивается, к верхнему слою ткани. Также мембранная обувь может изготавливаться путем пропитки ткани с использованием горячего способа нанесения.

Для улучшения качества нередко дополнительно защищают мембрану еще одним слоем ткани. Отличительная черта мембраны, отличающая ее от обычного материала – наличие пор с точно рассчитанным диаметром: он меньше, чем молекула воды, но меньше, чем молекула пара.

Итогом подобной химической структуры является возможность задержания воды при попадании обуви в лужу или снег, и в то же время беспрепятственного испарения пота.